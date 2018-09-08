В Грузии в ДТП погиб россиянин

ЕРЕВАН, 8 сен – РИА Новости. ДТП произошло на территории Грузии, в результате один гражданин России скончался, еще трое пострадали и были доставлены в больницы, сообщили в пресс-службе армянского МЧС.

В сообщении со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям грузинского МВД говорится, что инцидент произошел в 15.14 мск близ села Пасанаури Душетского муниципалитета, в 90 километрах от Тбилиси.

"Грузовик марки MAN, за рулем которого находился гражданин Армении Гор Хачатрян, столкнулся с автомобилем Samara. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, гражданин РФ Степан Киракосян (1963 года рождения) скончался. Его пассажиры, граждане России Сусанна Аветисян (1989 года рождения), Степан Киракосян (2015 года рождения) и Давид Киракосян (1988 года рождения) доставлены в больницу Душети", — говорится в сообщении.

Обстоятельств инцидента выясняются.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>