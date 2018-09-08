МОСКВА. 8 сен — РИА Новости. Подписание соглашения с Россией по сотрудничеству в Азовском море в 2003 году стало для Украины формальным поражением. Об этом в совместной статье для издания "Зеркало недели" написали замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль и советник министра Тарас Качка.

Авторы статьи в целом оценили договор как неудачу для Украины и заострили внимание на пункте, определяющем Азовское море и Керченский пролив внутренними водами России и Украины. Они утверждают, что Москва "добилась своего после откровенной угрозы силой" во время конфликта вокруг принадлежности острова Тузла в Керченском проливе.

"Было ли это поражением Украины? Формально — да", — отмечается в материале.

По мнению Качки и Зеркаль, Россия заключала это соглашение, чтобы "оставить все как было во времена Советского союза". При этом, как считают украинские дипломаты, концепция внутренних вод себя так и не реализовала. Единственным работающим ее элементом остается свобода навигации российских и украинских судов во всей акватории Азовского моря, подчеркивают они.

"Все остальные суверенные права остались индивидуальными, и каждая сторона реализовывала их в своей части Азова. И международно-правовой базой для реализации этих прав была именно Конвенция ООН по морскому праву. То есть "внутренних вод двух государств" и общего суверенитета двух государств в акватории Азовского моря никогда как таковых не было", — говорится в статье.

Договор о сотрудничестве в Азовском море был подписан президентами России и Украины Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой в декабре 2003 года. Документ содержит пять статей. Помимо упомянутого положения о статусе вод там говорится, что Азовское море разграничивается линией государственной границы, утверждается свобода судоходства торговых, военных и государственных судов под флагами России и Украины, разрешается проход кораблей третьих стран по приглашению или разрешению одной из сторон, а также подчеркивается, что споры между сторонами решаются путем консультаций и переговоров между ними.

Ранее Елена Зеркаль заявила, что Киев не собирается ни разрывать, ни продлевать действие этого соглашения.

Украина обвиняет Россию в блокировании заходов судов, которые следуют в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом претензий к российским пограничникам по части соблюдения протоколов осмотра этих судов нет.

В Крымском погрануправлении ФСБ сообщали, что все проверки проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний со стороны судовладельцев не поступало.