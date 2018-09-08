Немецкий политик рассказал о народной дипломатии между Германией и Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Крым за последние три года посетили более 500 народных дипломатов из Германии, несмотря на угрозы уголовного преследования со стороны Украине, заявил РИА Новости немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что украинское диппредставительство инициировало уголовные дела в отношении нескольких немецких политиков, посещавших Крым без согласия Киева. По его словам, санкция статьи предусматривает тюремный срок до восьми лет. Это касается не только политиков, но и музыкантов, других деятелей. При этом дипломат признал, что возможности для реального наказания этих людей ограничены. Германия не выдает своих граждан, а в немецком уголовном кодексе нет аналогичного правонарушения.

"Реакция Украины связана с тем, что все больше и больше депутатов, общественников, людей культуры, а также простых граждан Германии посещают Крымский полуостров. Только по проекту народной дипломатии посетили более 500 человек за последние три года Крым", — сказал РИА Новости Маурер.

По его мнению, угрозы со стороны киевских властей продиктованы желанием показать видимость работы.

"Я был бы очень рад, если бы Украина обратилась через посольство в прокуратуру Германии, чтобы раз и навсегда в этом вопросе поставили точку, что граждане Германии могут ездить куда хотят, и Украина, и ее послы с министрами не имеют никакой реальной возможности что-либо изменить. Украина, которая направляется в Европу, сперва должна изучить законодательство европейских стран", — сказал политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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