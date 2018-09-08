Facebook заблокировал аккаунт немецкого политика из-за фото с Захарченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что Facebook заблокировал на сутки его аккаунт из-за публикации совместной фотографии с экс-главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко.

"Меня заблокировали на 24 часа из-за того, что я выставил фотографию, сделанную в Донецке, на которой Александр Захарченко наградил меня орденом Дружбы. Facebook аргументировал это тем, что это якобы фотография террористической организации", — сказал РИА Новости Маурер.

Парламентарий подчеркнул, что ему пришлось написать письмо в администрацию Facebook с требованием прояснить сложившуюся ситуацию.

"Я разъяснил им, что на фото не террористическая организация, а президент Донецкой народной республики, который являлся моим другом. После этого меня разблокировали, но все фотографии, в которых было тоже отмечено, что я якобы общаюсь с террористами, Facebook отложил. Насколько это долго будет действовать, я не знаю", — сказал немецкий политик.

Маурер подчеркнул, что фото было выставлено в знак памяти о Захарченко.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений в том, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК России возбудил уголовное дело.