ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики совершили провокацию против координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы на переговорах по Донбассу Тони Фриша, находящегося с визитом в Донбассе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

"Украинские спецслужбы попытались сорвать рабочую поездку в Луганскую народную республику координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы Тони Фриша. Сегодня, 8 сентября, спецслужбы Украины осуществили спланированную вооруженную провокацию, в результате которой могли пострадать члены международной делегации. Под предлогом невозможности проезда через КПВВ "Станица Луганская" Киев направил представителей ОБСЕ на КПВВ "Золотое", — рассказали в МГБ.

Сообщается, что около 9:50 украинские силовики начали массированный обстрел территории ЛНР, чтобы вызвать ответный огонь и вынудить делегацию остановиться в зоне возможного поражения. В МГБ ЛНР уточнили, что Народная милиция не пошла на нарушение перемирия, но в районе обстрела возникли пожары.

"Со стороны ЛНР для тушения огня был запрошен режим тишины. Силами МЧС пожар был потушен, несмотря на то что украинская сторона при работе пожарных расчетов обстреливала их из стрелкового оружия", — добавили в ведомстве.