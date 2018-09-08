Власти Ирака ввели комендантский час в Басре

КАИР, 8 сен — РИА Новости. Силы безопасности иракской Басры, охваченной многодневными беспорядками, объявили о введение в городе комендантского часа с 16.00 субботы по местному времени (совпадает с московским), сообщает телеканал "ас-Сумария".
Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.
В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет в субботу чрезвычайное заседание в связи с протестами, вновь охватившими город.