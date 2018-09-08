Матвиенко поделилась впечатлениями о встрече с Ким Чен Ыном

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ее встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжалась более часа, а его хорошее физическое состояние не вызывает вопросов.

"Встреча была один на один, есть вопросы, которые подлежат озвучиванию, есть вопросы, которые останутся вне информации. Прежде всего, встреча была очень продолжительной — более часа, хотя планировали полчаса, и я через полчаса как дисциплинированный человек хотела уходить, но он сказал: "Нет-нет, продолжим". (Встреча) была очень доброжелательной", — сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, Ким Чен Ын в теленовостях предстает суровым и строгим. "Он очень простой, обычный, человечный, очень энергичный",- сказала она.

По её словам, в северокорейской прессе не рассказывали о якобы отсутствии на публике Ким Чен Ына, как об этом написали южнокорейские СМИ. "Никуда он не пропадал. Он производит впечатление молодого, здорового, энергичного, умного и образованного человека", — сказала Матвиенко.

Матвиенко сообщила, что лидер КНДР хорошо разбирается и в международной повестке, и в двусторонних отношениях с РФ.

Она отметила, что на встрече с лидером КНДР они очень часто смеялись и шутили, "поэтому ничего человеческое ему не чуждо".