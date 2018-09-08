На борту разбившегося в Непале вертолета погибли шесть человек

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Шесть из семи человек на борту вертолета компании Altitude Air, который утром в субботу упал в центральном регионе Непала, погибли, сообщает издание Himalayan Times со ссылкой на директора авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пропавший в субботу утром в Гималаях вертолет компании Altitude Air, который перевозил пациента из деревни Самогон в столицу Непала Катманду, упал в районе Нувакот в центральном Непале.

Управляющий директор Altitude Air Нима Нуру Шерпа сообщил, что спасателям удалось обнаружить тела шести человек, среди которых был пилот вертолета, три гражданина Непала и 68-летний японский альпинист Хироми Комацу. Еще одна пассажирка, гражданка Непала, выжила, но получила ранения.

Как сообщает агентство Киодо, пациентом, которого в числе прочих пассажиров перевозил вертолет, был именно Комацу. Альпинист совершал восхождение в горах Непала, но почувствовал себя плохо из-за приступа высотной гипоксии, поэтому его решили переправить на вертолете в Катманду.

Посольство Японии в Непале подтвердило смерть гражданина своей страны.