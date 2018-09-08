На борту разбившегося в Непале вертолета погибли шесть человек

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Шесть из семи человек на борту вертолета компании Altitude Air, который утром в субботу упал в центральном регионе Непала, погибли, сообщает издание Himalayan Times со ссылкой на директора авиакомпании.
Управляющий директор Altitude Air Нима Нуру Шерпа сообщил, что спасателям удалось обнаружить тела шести человек, среди которых был пилот вертолета, три гражданина Непала и 68-летний японский альпинист Хироми Комацу. Еще одна пассажирка, гражданка Непала, выжила, но получила ранения.
Как сообщает агентство Киодо, пациентом, которого в числе прочих пассажиров перевозил вертолет, был именно Комацу. Альпинист совершал восхождение в горах Непала, но почувствовал себя плохо из-за приступа высотной гипоксии, поэтому его решили переправить на вертолете в Катманду.
Посольство Японии в Непале подтвердило смерть гражданина своей страны.