КНДР нужна мотивация для продвижения к денуклеаризации, заявила Матвиенко

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что КНДР нужна мотивация для продвижения в сторону денуклеаризации, но пока ситуация в отношении Пхеньяна не упрощается.

"Мы разделяем точку зрения, мы считаем, что надо создавать мотивацию, всячески поощрять стремление корейского лидера, народа страны в сторону денуклеаризации", — заявила Матвиенко.

По ее словам, "позиция Северной Кореи четкая и внятная: они сделали два серьезных шага, показывая, что их намерения ликвидировать ядерное оружие, прекратить ядерные программы очень серьезное".

"Но дальше должны быть встречные шаги. Невозможно, чтобы выполнялся подписанный документ (по итогам саммита с США в Сингапуре – ред.) только в одностороннем порядке, поэтому, естественно, они ведут переговоры с американской стороной, чтобы это было движение навстречу друг другу, это было пошаговое выполнение взятых обязательств, понимание того, что быстрых решений здесь не может быть, это требует терпения, выдержки, длительного времени и выполнения обязательств с другой стороны", — сказала спикер Совфеда РФ.

"Пока даже видится усиление некоторое односторонних санкций… Это, конечно, тревожит", — добавила она.