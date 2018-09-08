Ким Чен Ын не сможет принять участие в ВЭФ, сообщила Матвиенко

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын не сможет принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Да, мы обсуждали (возможность посещения ВЭФ — ред.). Но в силу его занятости и плотного графика в сентябре и намеченными межкорейскими переговорами, он лично очень хотел, но он не смог принять участие. Но представительная делегация КНДР в количестве 7 человек, во главе с министром внешнеэкономических связей обязательно примет участие", — сказала она журналистам.

Спикер верхней палаты российского парламента Матвиенко провела в субботу встречу с лидером КНДР.