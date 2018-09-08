Матвиенко назвала "драконовскими" санкции против КНДР

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала санкции против КНДР драконовскими, отметив, что проблемы нужно решать мирным, политико-дипломатическим путем, а не санкциями.
По ее слова, санкции не помогают решать существующие проблемы.
"Никакие санкции не поставят ни один народ на колени, невозможно решить ни одну проблему ограничениями, рестрикциями, санкциями. Только политико-дипломатические переговоры, только мирный путь решения. Все остальное деструктивно, и нельзя для утверждения собственных амбиций ставить население в тяжелую гуманитарную ситуацию", — Матвиенко.