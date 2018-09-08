Матвиенко назвала "драконовскими" санкции против КНДР

ПХЕНЬЯН, 8 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала санкции против КНДР драконовскими, отметив, что проблемы нужно решать мирным, политико-дипломатическим путем, а не санкциями.

"Таких жестких, я бы сказала, драконовских санкций, какие на протяжении последнего времени вводились и вводятся против Северной Кореи, наверное, мировая практика не знает. И несмотря на эти драконовские санкции страна живет, руководитель государства сделал все возможное, опираясь на свой трудолюбивый народ, чтобы экономика развивалась, чтобы улучшалась жизнь людей, и определенные позитивные изменения происходят…" — сказала Матвиенко журналистам в субботу.

По ее слова, санкции не помогают решать существующие проблемы.

"Никакие санкции не поставят ни один народ на колени, невозможно решить ни одну проблему ограничениями, рестрикциями, санкциями. Только политико-дипломатические переговоры, только мирный путь решения. Все остальное деструктивно, и нельзя для утверждения собственных амбиций ставить население в тяжелую гуманитарную ситуацию", — Матвиенко.