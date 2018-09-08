Telegraph рассказала о "ключевой роли" Женевы в деле Скрипалей

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британское следствие считает подозреваемыми в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, посещали Европу порядка 30 раз, при этом чаще всего они летали в Женеву. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В статье утверждается, что в распоряжении издания оказалась информация об авиабилетах, купленных мужчинами. Они совершали поездки как вдвоем, так и поодиночке. С сентября 2016 года по март 2018 года они приезжали в Женеву как минимум шесть раз, проведя там в общей сложности несколько недель. Они находились в городе в том числе в ноябре-декабре 2017 года во время одного из раундов переговоров по политическому урегулированию в Сирии, отмечает газета.

Помимо Швейцарии, Петров и Боширов посещали Италию, а также летали в Париж. По информации издания, их загранпаспорта, которые были выданы в сентябре 2016 года, не использовались после вылета из Лондона 4 марта 2018 года.

Источники издания в британском правительстве заявляют, что "ключевое значение"для расследования имеет необходимость выяснить, с кем "подозреваемые" встречались в Женеве.

Ранее The Daily Telegraph сообщала, что "подозреваемые" якобы выдали себя за бизнесменов из Санкт-Петербурга, чтобы получить визы для въезда в Великобританию.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили Россию в причастности к отравлению, Москва это категорически отрицает. Россия неоднократно выступала с предложением совместно расследовать дело Скрипалей, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к пострадавшим.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что двое мужчин, Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят". В МИД России отметили, что все обвинения полностью сфабрикованы, и обосновать свои претензии Великобритания не может.