Чехия не спешит в еврозону, заявил премьер Бабиш

ПРАГА, 8 сен — РИА Новости. Чехия не спешит в еврозону, ее национальная валюта чувствует себя комфортно, к тому же сейчас главная тема — не еврозона, а Шенген, заявил в субботу чешский премьер Андрей Бабиш в интервью братиславской газете Pravda.

"Я абсолютно удовлетворен ситуацией с чешской кроной. Чехия не спешит в еврозону, ее национальная валюта чувствует себя вполне комфортно. К тому же сейчас не еврозона должна быть главной темой Европы, а Шенген", — сказал Бабиш.

По словам премьера, в ЕС есть государства, пользующиеся евро, у которых экономическая ситуация в плохом состоянии. Они по своим показателям ничуть не лучше тех, кто сохранил свою национальную валюту.

"Меня больше интересует ситуация со свободным передвижением граждан внутри Шенгенской зоны. Необходимо, чтобы границей Европы на юге осталось (Средиземное) море, а под Шенгеном подразумевался европейский континент, охраняемый на внешних границах, чтобы мы не ставили заборы, как Венгрия, хотя с ее стороны это было в свое время правильным решением", — сказал чешский премьер.

Помощь нелегальным мигрантам должна состоять в поддержке национальных экономик тех стран, откуда идут основные потоки беженцев. "Чтобы люди оставались там, где родились и жили до сих пор, чтобы они не спешили эмигрировать в Европу", — подчеркнул Бабиш.

"Надеюсь, что при решении миграционной проблемы в ЕС, в конце концов, победит здравый смысл", — выразил надежду чешский премьер.