Посол Ирака вызван в иранский МИД в связи с поджогом консульства в Басре

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Иранский МИД вызвал посла Ирака и вручил ему ноту протеста в связи с тем, что в пятницу демонстранты в иракском городе Басра подожгли здание иранского генерального консульства, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"После того как здание генерального консульства нашей страны в Басре подожгли несколько человек, которых спровоцировали, в пятницу вечером посол Ирака был вызван в министерство иностранных дел и получил ноту протеста иракскому правительству в связи с тем, что службы безопасности (Ирака) халатно отнеслись к охране генерального консульства нашей страны", — заявил официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

Ранее Касеми заявил, что Иран осуждает "жестокую атаку" на иранское консульство и требует немедленно наказать виновных.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет в субботу чрезвычайное заседание в связи с протестами, вновь охватившими город.