В Басре заменили руководство армии и полиции

БАГДАД, 8 сен — РИА Новости. Руководство полиции и армии в иракской провинции Басра, где с начала недели происходят беспорядки, было заменено в субботу, сообщил РИА Новости источник в местном военном командовании.

"Генерал-лейтенант Рашид Фалих назначен новым командующим операций в Басре вместо генерала-лейтенанта Джамиля аш-Шамри, а также назначен генерал-майор Джафар аль-Батат новым начальником полиции Басры вместо генерал-майора Джасема ас-Саади", — заявил источник.

По его словам, решения были приняты в Багдаде в субботу, чтобы "успокоить население" на фоне беспорядков, приведших ранее к жертвам во время столкновений с полицией и армией.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет в субботу чрезвычайное заседание в связи с протестами, вновь охватившими город.