В Басре заменили руководство армии и полиции

БАГДАД, 8 сен — РИА Новости. Руководство полиции и армии в иракской провинции Басра, где с начала недели происходят беспорядки, было заменено в субботу, сообщил РИА Новости источник в местном военном командовании.
По его словам, решения были приняты в Багдаде в субботу, чтобы "успокоить население" на фоне беспорядков, приведших ранее к жертвам во время столкновений с полицией и армией.
Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.
В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет в субботу чрезвычайное заседание в связи с протестами, вновь охватившими город.