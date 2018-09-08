В канадском Эдмонтоне открылось генконсульство Украины

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Генеральное консульство Украины открылось в столице канадской провинции Альберта Эдмонтоне, сообщила в субботу пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

По данным ведомства, в его открытии принял участие глава украинского МИД Павел Климкин, который поздравил первого посетителя консульства — двухлетнего мальчика, которому оформили документ о получении гражданства Украины.

"В провинции Альберта проживает более 350 тысяч канадцев украинского происхождения. Новообразованное генеральное консульство будет обслуживать другие провинции Западной Канады — Саскачеван, Британскую Колумбию, а также Юкон и северо-западные территории", — говорится в сообщении МИД.

Добавляется, что до этого в Канаде работали украинское посольство в Оттаве и консульство в Торонто.