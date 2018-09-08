В ДТП с автобусом в Турции россияне не пострадали

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Граждане России не пострадали в крупном ДТП с автобусом в центральной Турции, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что автобус съехал в кювет на участке дороги между Анкарой и Аксараем в субботу рано утром. Пострадали 44 человека, шесть человек погибли.

"Согласно информации местных властей, россиян среди погибших и пострадавших нет", — сказала Касимова.

По данным газеты Cumhuriyet, в автобусе в момент аварии находились 46 пассажиров, водитель и еще три сотрудника автобусной компании. Водитель потерял управление в 15 километрах от Аксарая, и автобус съехал в кювет. Пострадавшие были доставлены в больницы, шестеро из них в тяжелом состоянии.