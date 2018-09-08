После инцидента с ножом на севере Англии пострадал человек

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости, Мария Табак. Один человек получил незначительные ножевые ранения в субботу утром в центре городка Барнсли на севере Англии, один человек задержан, говорится в сообщении полиции Южного Йоркшира в Twitter.

"Полицию вызвали сегодня в 8.20 утра (10.20 мск – ред.) в связи с сообщениями, что мужчина получил ножевые ранения в центре Барнсли. Затем полиция получила новые сообщения о человеке с ножом в центре города", — говорится в сообщении.

"Один человек задержан в связи с инцидентом и находится в полицейском участке. Один мужчина получил незначительные травмы, ни о каких других пострадавших на данный момент сведений нет", — отметила полиция.

Правоохранительные органы сообщают, что их сотрудники работают в нескольких местах в центре, в ближайшее время сохранится повышенное присутствие полиции.

UPDATE: Please see below for update on #Barnsley town centre incident. One person is in police custody. If you see anything suspicious or hold information about this morning's incident, please call 101 quoting incident number 246 8/9/18 pic.twitter.com/dAlXzlaX9y — SouthYorkshirePolice (@syptweet) 8 сентября 2018 г.

"В настоящее время проводится расследование с целью установить, было ли это отдельным инцидентом и действовал ли злоумышленник в одиночку", — говорится в сообщении.

Полиция призывает жителей города сохранять бдительность, сообщать обо всех подозрительных фактов, а свидетелей инцидента просит поделиться имеющейся у них информацией.