После инцидента с ножом на севере Англии пострадал человек

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости, Мария Табак. Один человек получил незначительные ножевые ранения в субботу утром в центре городка Барнсли на севере Англии, один человек задержан, говорится в сообщении полиции Южного Йоркшира в Twitter.
"Один человек задержан в связи с инцидентом и находится в полицейском участке. Один мужчина получил незначительные травмы, ни о каких других пострадавших на данный момент сведений нет", — отметила полиция.
Правоохранительные органы сообщают, что их сотрудники работают в нескольких местах в центре, в ближайшее время сохранится повышенное присутствие полиции.
UPDATE: Please see below for update on #Barnsley town centre incident. One person is in police custody. If you see anything suspicious or hold information about this morning's incident, please call 101 quoting incident number 246 8/9/18 pic.twitter.com/dAlXzlaX9y— SouthYorkshirePolice (@syptweet) 8 сентября 2018 г.
"В настоящее время проводится расследование с целью установить, было ли это отдельным инцидентом и действовал ли злоумышленник в одиночку", — говорится в сообщении.
Полиция призывает жителей города сохранять бдительность, сообщать обо всех подозрительных фактов, а свидетелей инцидента просит поделиться имеющейся у них информацией.