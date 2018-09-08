Суд в Каире утвердил смертный приговор для 75 членов "Братьев-мусульман"*

КАИР, 8 сен — РИА Новости. Уголовный суд Каира в субботу утвердил смертный приговор в отношении 75 членов запрещенной в стране террористической организации "Братья-мусульмане"* по делу об организации вооруженного сопротивления силам правопорядка летом 2013 года, сообщило египетское агентство МЕНА.

Среди приговоренных к высшей мере наказания фигурируют лидеры организации Мухаммед аль-Бельтаги, Иссам аль-Арьян, Сафуат Хигязи.

Согласно установленному порядку, смертный приговор утвердил верховный муфтий Египта.

Кроме того, еще 46 членов организации, в том числе, верховный наставник Мухаммед Бадиа, были приговорены к пожизненному заключению.

В настоящее время практически все высшее руководство группировки "Братья-мусульмане"* находится за решеткой или скрывается от правосудия. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране после силового разгона бессрочной акции протеста исламистов в районе Рабиа аль-Адавия в Каире. Подсудимых также обвиняли в планировании нападений на полицейские участки, госучреждения.

До настоящего момента египетские власти не приводили в исполнение смертные приговоры в отношении лидеров организации.

* Запрещенная в России террористическая группировка