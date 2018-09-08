Выдать Тюрина требовали и США, и Россия, заявила прокуратура в Грузии

ТБИЛИСИ, 8 сен – РИА Новости. Главная прокуратура Грузии заявила РИА Новости, что подозреваемого в хакерстве россиянина Андрея Тюрина требовали выдать американская сторона и РФ, окончательное решение экстрадировать его в США было принято министром юстиции.

"Экстрадицию разыскиваемого Андрея Тюрина после задержания в Грузии, кроме американской стороны, потребовала также Россия. Суд счел приемлемым его экстрадицию в обе страны. В таком случае соответствующее окончательное решение принимает министр юстиции", — сказали в прокуратуре.

Ранее Секретная служба, ФБР и прокуратура США в совместном заявлении сообщили об экстрадиции из Грузии гражданина России Андрея Тюрина. Грузинские правоохранители задержали 35-летнего москвича по запросу США. Его подозревают в попытках взломать системы финансовых учреждений, информационных агентств, брокерских контор на территории США, а также в кибератаках на американские и иностранные компании.