В Грузии опровергли информацию о задержании вместе с Тюриным других россиян

ТБИЛИСИ, 8 сен — РИА Новости. Главная прокуратура Грузии опровергла информацию о том, что вместе с подозреваемым в хакерстве россиянином Андреем Тюриным были задержаны другие граждане РФ.

"Что касается вопроса о том, были ли вместе с ним по данному делу задержаны один или два человека, нет, не были", — сказали РИА Новости в прокуратуре.

Ранее Секретная служба, ФБР и прокуратура США в совместном заявлении сообщили об экстрадиции из Грузии гражданина России Андрея Тюрина. Грузинские правоохранители задержали 35-летнего москвича по запросу США. Его подозревают в попытках взломать системы финансовых учреждений, информационных агентств, брокерских контор на территории США, а также в кибератаках на американские и иностранные компании.

Адвокат еще одного обвиняемого по делу Аркадий Бух заявил РИА Новости, что в Грузии может находиться еще как минимум один россиянин, задержанный год назад вместе с экстрадированным в США Андреем Тюриным.