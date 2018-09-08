ЖЕНЕВА, 8 сен — РИА Новости. Власти Йемена считают, что делегация хуситов, не прибывшая на межйеменские переговоры в Женеву, игнорирует усилия ООН по урегулированию конфликта в стране, заявил министр иностранных дел Йемена и глава делегации властей Халед Аль-Ямани.

"Они продемонстрировали полное неуважение к спецпосланнику и международным посредникам", — заявил Аль-Ямани на пресс-конференции в субботу.

По словам главы йеменского МИД, делегация хуситов воспользовалась "ложными отговорками", чтобы оправдать свое неучастие в переговорах.

На вопрос о возможном участии властей в следующем раунде Аль-Ямани ответил, что правительство поддерживает усилия ООН по мирному урегулированию.

Межйеменские консультации после двухлетнего перерыва должны были начаться в четверг в Женеве при участии повстанцев-хуситов и международно признанных властей Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Накануне стало известно, что делегация хуситов не смогла вылететь из Саны, так как коалиция не дала разрешение на взлет самолета, на борту которого хуситы планировали вывезти тяжело больных и раненых. Позднее представитель коалиции заявил, что разрешение на пролет самолета было выдано, но они испугались ехать.

Отсутствие одной из делегаций не помешало спецпосланнику ООН Мартину Гриффитсу начать неформальные консультации с представителями властей Йемена, с которыми он провел встречу в среду вечером, после чего его офис объявил о возобновлении переговорного процесса при участии двух сторон в пятницу.

Война в Йемене между правительством и шиитским движением повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается с 2014 года, с марта 2015 года в ней на стороне властей участвует коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт ранее не привели к успеху.