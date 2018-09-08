В Киеве заявили, что Украина "пробила дно"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко оценил слова спикера Рады Андрея Парубия о "вкладе" Адольфа Гитлера в "развитие демократии".

Ранее Парубий в эфире одного из каналов назвал Гитлера "самым большим демократом" и призвал не забывать о роли фюрера в "становлении демократического процесса" в мире.

По словам Червоненко, подобные высказывания говорят о том, что украинские политики "пробили дно" по части попадания в порочащие репутацию страны международные скандалы.

"Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование", — заявил бывший чиновник.

Экс-министр также предположил, что нынешняя "безнаказанность" политиков вытекает из героизации фашизма на Украине, в частности, деятельности дивизии СС "Галичина".

Червоненко критикует украинский национализм не в первый раз. Ранее он обвинял радикалов в том, что они рассорили страну с западными и восточными партнерами, из-за чего Украина превратилась в "сельский туалет Европы".

Громкий скандал

После скандала Парубий попытался оправдаться за свои слова и сказал, что не восхвалял Гитлера в эфире, а "осудил методы", к которым нацистские власти прибегали для манипуляции демократическими процедурами в своих интересах.

Тем не менее, фракция "Оппозиционный блок" потребовала отставки спикера, а депутат Рады и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил о намерениях подать на него в суд.

Члены дивизии СС "Галичина" участвовали в карательных операциях нацистов и совершали военные преступления против мирного населения на оккупированных Третьим Рейхом землях. Решением Нюрнбергского трибунала "Галичина", как часть СС, была признана преступной организацией.

На Украине к деятельности дивизии относятся неоднозначно: одни утверждают, что члены организации боролись за независимость, другие считают их коллаборационистами.