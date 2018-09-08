"Министром называется": в Сети высмеяли внешний вид главы украинского МИД

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли министра иностранных дел Украины Павла Климкина, появившегося на приеме в Канаде в джинсах не по размеру.
Фотографию с Климкиным на фейсбуке опубликовал бывший глава украинского правительства Николай Азаров.
Клим Чугункин, также известный как Павел Климкин, возглавляющий Министерство иностранных дел Украины, не перестает…Опубликовано Николай Азаров Пятница, 7 сентября 2018 г.
Запись вызвала бурную реакцию у подписчиков аккаунта экс-премьера.
"У Курского вокзала, стою я молодой… подайте Христа ради, червонец золотой", — вспоминают в комментариях слова из "Песни беспризорника" к советскому фильму "Кортик" (1973).
"Смех сквозь слезы, и это министром называется! У него же костюм был раньше. Жаль, что такие люди олицетворяют государство. А фигура действительно нетипичная для мужчины", — заметил пользователь Валерий Сидун.
На "странный" внешний вид украинского премьера обращают внимание не в первый раз. В конце августа Климкин выступал в Авдеевке в джинсах, которые были ему велики как минимум на размер.
В прошлом году пользователи Сети также посмеялись над фотографией со встречи представителей стран "нормандской четверки": на снимке Павел Климкин был снова одет в пиджак и брюки неподходящего размера.