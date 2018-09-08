"Министром называется": в Сети высмеяли внешний вид главы украинского МИД

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли министра иностранных дел Украины Павла Климкина, появившегося на приеме в Канаде в джинсах не по размеру.

Фотографию с Климкиным на фейсбуке опубликовал бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Клим Чугункин, также известный как Павел Климкин, возглавляющий Министерство иностранных дел Украины, не перестает… Опубликовано Николай Азаров Пятница, 7 сентября 2018 г.

Запись вызвала бурную реакцию у подписчиков аккаунта экс-премьера.

"Это тактический ход. Помню смутно историю, как наши тогда еще ого-го молодые Лавров и Нарышкин выбивали в Европе какие-то инвестиции для загибавшейся России. Так им так и ответили: костюмы должны быть попроще, вам, таким элегантным, никто денег не даст", — пишет Natalia Repchsa.

"У Курского вокзала, стою я молодой… подайте Христа ради, червонец золотой", — вспоминают в комментариях слова из "Песни беспризорника" к советскому фильму "Кортик" (1973).

"Смех сквозь слезы, и это министром называется! У него же костюм был раньше. Жаль, что такие люди олицетворяют государство. А фигура действительно нетипичная для мужчины", — заметил пользователь Валерий Сидун.

На "странный" внешний вид украинского премьера обращают внимание не в первый раз. В конце августа Климкин выступал в Авдеевке в джинсах, которые были ему велики как минимум на размер.

© Фото : Василь Боднар / МЗС України Глава МИД Украины Павел Климкин во время выступления в Авдеевке © Фото : Василь Боднар / МЗС України Глава МИД Украины Павел Климкин во время выступления в Авдеевке

В прошлом году пользователи Сети также посмеялись над фотографией со встречи представителей стран "нормандской четверки": на снимке Павел Климкин был снова одет в пиджак и брюки неподходящего размера.