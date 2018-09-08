В Басре неизвестные обстреляли район аэропорта и консульства США

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Неизвестные выпустили несколько снарядов по территории аэропорта иракской Басры и консульства США, никто не пострадал, сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в аэропорту.

"Три снаряда упали рано утром сегодня рядом с консульством США и международным аэропортом Басры. Снаряды упали далеко от терминала и самолетов, то есть за пределами рабочей зоны аэропорта", — сообщил каналу неназванный сотрудник аэропорта.

Он отметил, что жертв и материального ущерба нет, ЧП не повлияло на работу аэропорта. При этом он предположил, что нападавшие "скорее всего целились в американское консульство", которое находится неподалеку. Откуда велся обстрел, неизвестно.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Также демонстранты прорвались на территорию нефтяного месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицейских, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет в субботу чрезвычайное заседание в связи с протестами, вновь охватившими город.