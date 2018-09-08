ЖЕНЕВА, 8 сен — РИА Новости. Делегация властей Йемена приняла решение покинуть организованные ООН консультации в Женеве в субботу после того, как на переговоры так и не приехала делегация повстанцев-хуситов, сообщил РИА Новости источник в правительственной делегации.

"Мы покинем Женеву сегодня, наша миссия закончилась. Мы приехали вовремя и проявили уважение к усилиям ООН, однако делегация мятежников показала, что она не уважает никакие усилия и международные нормы", — заявил источник.

Он добавил, что власти Йемена ценят роль спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса и его усилия, а также выразил надежду на международное давление на повстанцев.

Межйеменские консультации после двухлетнего перерыва должны были начаться в четверг, 6 сентября, в Женеве при участии повстанцев-хуситов и международно признанных властей Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Накануне начала стало известно, что делегация хуситов не смогла вылететь из Саны, так как коалиция не дала разрешение на взлет самолета, на борту которого хуситы планировали вывезти тяжело больных и раненых. Позднее представитель коалиции заявил, что разрешение на пролет самолета хуситов было выдано, но те испугались ехать.

Глава МИД Йемена и делегации властей Халед аль-Ямани сообщил в четверг РИА Новости, что делегация правительства провела консультации со спецпосланником ООН без обсуждения политического урегулирования.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года. Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не увенчались успехом.