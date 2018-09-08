Норвежский суперкорабль вышел на поиски пропавшей подлодки "Сан-Хуан"

Служащие ВМС Аргентины во время поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан над Атлантическим океаном. Архивное фото

Служащие ВМС Аргентины во время поиска пропавшей подлодки Сан-Хуан над Атлантическим океаном. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Норвежский корабль Seabed Constructor, считающийся одним из лучших в мире гражданских поисковых судов, отправился в зону поисков пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", сообщили в министерстве обороны латиноамериканской страны.

Как отмечается на сайте ведомства, Seabed Constructor, нанятый американской компанией Ocean Infinity, "отправился из порта Комодоро-Ривадавия для продолжения поисков подводной лодки "Сан-Хуан".

К поискам подлодки будут привлечены "различные технологии", в том числе автономные подводные аппараты (AUV). Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что власти страны и капитан корабля Seabed Constructor "возлагают большие надежды" на эту операцию. По информации издания Nacion, площадь поисков составит 3,2 тысячи квадратных километров.

В августе власти Аргентины сообщили о найме Ocean Infinity для поиска пропавшей подлодки. Сообщалось, что компания "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки". Ocean Infinity ранее принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. В конце мая компания объявила об окончании поисковой операции.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.