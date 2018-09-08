Сурков поздравил Пушилина с назначением на пост врио главы ДНР

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Помощник президента России Владислав Сурков поздравил Дениса Пушилина с назначением на пост временно исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), пожелав ему успехов на новом посту, сообщает Донецкое агентство новостей.

В пятницу парламент проголосовал за назначение Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР. Пушилин ранее был председателем Народного совета и полпредом ДНР на переговорах в Минске. Также депутаты проголосовали за проведение выборов главы и народного совета республики 11 ноября и назначение членов ЦИК ДНР.

"Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь", — цитирует Суркова агентство.

Отмечается, что Сурков пожелал Пушилину успехов на ответственном посту и заверил его в поддержке. Кроме того, Сурков также выразил надежду на то, что будет продолжен политический курс погибшего Александра Захарченко, обеспечена преемственность и последовательность внешней и внутренней политики.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.