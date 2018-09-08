В ВСУ заявили, что КПП "Станица Луганская" возобновит работу в субботу

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (85)

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что пункт пропуска "Станица Луганская", единственный между подконтрольной Киеву территорией и самопровозглашенной Луганской народной республикой, возобновит работу в субботу.

Ранее государственная погранслужба Украины в одностороннем порядке закрыла КПП на ремонт со 2 по 7 сентября.

"Восьмого сентября в 12.00 (совпадает с мск), после проведения основных работ по реконструкции, по решению командующего объединенных сил возобновляет функционирование контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", — говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook.

По данным силовиков, на КПВВ увеличено количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов, расширен штат сотрудников. Также контрольный пункт оснащен камерами видеонаблюдения.

"В настоящее время полностью заменено дорожное покрытие в контрольном пункте, обустроены укрытия, навесы-накопители для лиц, пересекающих линию разграничения, смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается подведение коммуникаций и строительство дополнительных удобств для граждан", — заявили силовики.

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