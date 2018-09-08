Число пострадавших при ДТП с автобусом в Турции увеличилось до 44 человек

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с автобусом на трассе Анкара — Аксарай в Турции увеличилось до 44 человек, шесть человек погибли, сообщает газета Cumhuriyet.

Ранее телеканал Haberturk сообщил, что автобус съехал в кювет на участке дороги между Анкарой и Аксараем в субботу рано утром.

Телеканал NTV сообщил о 39 раненых и шести погибших, один из которых ребенок.

По данным издания, в автобусе в момент аварии находились 46 пассажиров, водитель и еще три сотрудника автобусной компании. Водитель потерял управление в 15 километрах от Аксарая, и автобус съехал в кювет. Пострадавшие были доставлены в больницы, шестеро из них в тяжелом состоянии.