Визит президента Сербии согласован под давлением США и ЕС, заявили в Косово

БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли сообщил журналистам в Приштине, что косовско-албанские власти были вынуждены под давлением США и ЕС разрешить президенту Сербии посетить все ранее запрещенные объекты на севере края.

Президент Сербии Александр Вучич 8-9 сентября посещает Косово и Метохию. Вечером в пятницу в эфире национального телевидения он сообщил, что ему власти в Приштине сперва "в письменной форме запретили посетить" аккумуляционное озеро и ГЭС "Газиводе" на севере Косово, где он уже "бывал два, три раза", а затем, устно, еще несколько мест в крае. По словам сербского лидера, с албанской стороны ему в случае поездки туда угрожали "задержанием, издевательствами и оскорблениями", однако, он не изменил маршрут.

"Визит одобрен. Решение принято полчаса назад… После давления ЕС и союзников (косовский эвфемизм для США – ред.) не осталось выбора", — приводит заявление в ночь на субботу министра иностранных дел Радио и телевидение Косово.

"Мы повторно рассмотрели заявку, и план был одобрен согласно первоначальному запросу и правилам визитов высокопоставленных гостей по Брюссельскому соглашению", — уточнил глава МИД самопровозглашенной республики.

Пресс-служба сербского президента в ночь на субботу опубликовала программу первого дня поездки Вучича в Косово. Она начинается с запрещенных ранее албанцами к посещению "Центра экологии и развития спорта" и центра Красного Креста в муниципалитете Зубин-Поток, а также осмотра плотины ГЭС "Газиводе". Затем, как ожидается, он посетит хозяйство местной сербской семьи в селе Ибарско-Постене, сельскохозяйственный техникум в поселке Лешак и там же примет участие в закрытии делового форума. Завершить президентскую программу в Косово в субботу планируется поздно вечером встречей с политическими представителями местных сербов в городе Звечан.

Председатель парламента самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели заявил в четверг, что имеющееся разрешение косовско-албанских властей на поездку в край Вучича может быть отозвано, если Приштина сочтет ее "угрозой стабильности". На заявление Весели отреагировали главы МВД и МИД Сербии Небойша Стефанович и Ивица Дачич, которые потребовали от косовско-албанских властей не устраивать провокаций в ходе поездки и предупредили Приштину, "чтобы не играла с огнем". Стефанович пообещал обеспечивать безопасность Вучича в поездке, но не стал раскрывать предпринимаемых сербскими органами мер. Перед тем он подтвердил приказ президента о прекращении коммуникации силовых структур Сербии с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом под эгидой НАТО в отношении поездки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.