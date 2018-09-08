Переход на границе с Ираном не закрыт, заявили иракские пограничники

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пограничное управление по делам КПП Ирака опровергло информацию СМИ о закрытии пограничного перехода "Шаламчех" на иракско-иранской границе, сообщает местный телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление службы.

Ранее телеканал сообщил, что иранские власти распорядились закрыть погранпереход между двумя странами, расположенный в тридцати километрах от Басры. Через погранпункт ежедневно проезжают сотни грузовых автомобилей с промышленными товарами и продуктами для юга Ирака.

"Пограничный переход "Шаламчех" не закрыт", — говорится в документе.

Согласно заявлению, переход в настоящий момент продолжает работать в обычном режиме.

В пятницу вечером протестующие в иракской Басре, охваченной беспорядками с начала недели, подожгли иранское консульство. Вслед за этим Иран призвал своих граждан, находящихся в Басре, незамедлительно покинуть этот город.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг популярный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр призвал парламент собраться на экстренное заседание по проблемам Басры не позднее воскресенья.

Акции протеста в Ираке начались 8 июля в Басре, позже перекинувшись на другие провинции юга страны. Демонстранты требовали от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Требования протестующих поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Обещания правительства о предпринимаемых им мерах подействовали. Акции протеста были прекращены. Однако спустя месяц, они возобновились с новой силой в Басре.