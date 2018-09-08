ТОКИО, 8 сен — РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения на самом северном японском острове Хоккайдо возросло до 21 человека, 13 числятся пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Землетрясение на Хоккайдо
В ночь на четверг на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в районе Ибура, очаг залегал на глубине 37 километров.
В районе поселка Ацума, где сила толчков составила семь баллов — максимальный показатель по японской шкале, во время землетрясения произошли множественные оползни.
На острове была почти остановлена подача электроэнергии, без света остались три миллиона домохозяйств. К утру пятницы удалось наладить электроснабжение 964 тысяч домов. Полное восстановление подачи электричества займет около недели.
Из-за повреждений был закрыт новый аэропорт Титосэ, отменены рейсы на ближайшие дни.