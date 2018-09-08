Из-за землетрясения на Хоккайдо погиб 21 человек, 13 пропали без вести

ТОКИО, 8 сен — РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения на самом северном японском острове Хоккайдо возросло до 21 человека, 13 числятся пропавшими без вести, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Землетрясение на Хоккайдо

"Число погибших составляет 21 человек, шесть человек находятся в критическом состоянии, числятся пропавшими без вести 13 человек. На ликвидации последствий работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействовано 75 вертолетов", — сказал генеральный секретарь.

В ночь на четверг на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в районе Ибура, очаг залегал на глубине 37 километров.

В районе поселка Ацума, где сила толчков составила семь баллов — максимальный показатель по японской шкале, во время землетрясения произошли множественные оползни.

На острове была почти остановлена подача электроэнергии, без света остались три миллиона домохозяйств. К утру пятницы удалось наладить электроснабжение 964 тысяч домов. Полное восстановление подачи электричества займет около недели.

Из-за повреждений был закрыт новый аэропорт Титосэ, отменены рейсы на ближайшие дни.