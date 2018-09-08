Раненый кандидат в президенты Бразилии будет вести онлайн-кампанию

МЕХИКО, 8 сен – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару будет вести часть своей предвыборной кампании через интернет, оставаясь на реабилитации в госпитале, сообщил в пятницу президент Социально-либеральной партии страны Густаву Бебианну.

Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, ему сразу была сделана операция. Сейчас политик переведен в госпиталь в Сан-Паулу. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.

"Его план поездок отменен. Кампания будет вестись через интернет, путем записи видео", — приводит канал Globo заявление Бебианну.

По его словам, на ряде предвыборных мероприятий Болсонару будет замещать кандидат, идущий вместе с ним на пост вице-президента, генерал Хамилтон Моуран.

Ранее медики сообщали, что срок госпитализации Болсонару составит от семи до десяти дней. Возобновление предвыборной деятельности кандидата вне госпиталя возможно не ранее чем через 20 дней.