Почтовая служба США выпустила памятные марки с Джоном Ленноном

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Почтовая служба США выпустила серию марок с изображением знаменитого на весь мир участника "Ливерпульской четверки" The Beatles Джона Леннона, сообщает газета New York Post.

Как сообщает издание, на презентации серии в Центральном парке в Нью-Йорке присутствовали жена музыканта Йоко Оно и его сын Шон Леннон.

На марке изображен портрет музыканта в его знаменитых круглых очках и с взъерошенными волосами. Эта фотография была сделана для его пятого сольного альбома Walls and Bridges ("Стены и мосты"), который вышел в 1974 году. Данная серия марок представлена в цветах радуги с автографом музыканта.

"Я сделал эту фотографию 44 года назад. Я никогда даже не мечтал, что она станет почтовой маркой США", — заявил фотограф Боб Груэн.