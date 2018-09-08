Министры обороны Китая и Ирана высказались за укрепление сотрудничества

ПЕКИН, 8 сен — РИА Новости. Пекин готов активно развивать сотрудничество между вооруженными силами Китая и Ирана, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече со своим иранским коллегой Амиром Хатами.
Он подчеркнул, что "отношения между вооруженными силами Китая и Ирана позитивно развиваются, Пекин готов укреплять стратегическую коммуникацию с Тегераном, расширять сферы сотрудничества, добиваться новых плодотворных результатов сотрудничества двух армий и тем самым вносить вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств".
Хатами в свою очередь отметил, что "Иран придает большую значимость отношениям с Китаем и с китайскими вооруженными силами, высоко ценит важную роль, которую играет КНР в вопросах поддержания международного и регионального мира и стабильности".