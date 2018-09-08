В США представили перехватчик российских "Кинжалов"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker, который, как предполагается, будет способен бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием, сообщает издание The Drive.

Американские военные особенно обеспокоены новейшим гиперзвуковым российским оружием, в частности, ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал". Кроме того, они опасаются и Китая, который также ведет активные разработки гиперзвукового вооружения.

Как отмечает издание, DARPA объявила о старте разработки и показала концепт перехватчика на выставке D60, проходившей с 5 по 7 сентября в США и приуроченной к 60-летию агентства.

По словам разработчиков, Glide Breaker — это летательный аппарат небольшого размера, который будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом, что подразумевает его прямое попадание в цель. Кинетический перехват не предполагает отдельной боевой части, а поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата.

"Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз", — говорилось в заявлении DARPA. Однако более детального устройства нового аппарата в агентстве не представили.

First artist’s concept for Glide Breaker, a Darpa-funded technology to defeat hypersonic weapons, revealed at #darpa60. More coverage to follow in @AviationWeek. pic.twitter.com/Ep6HmBVHzu — Steve Trimble (@TheDEWLine) 6 сентября 2018 г.

​Новое оружие

Владимир Путин в начале марта в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Кроме того, глава государства сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", которая способна лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно ее готовности нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО.

Позже глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что у США нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.

