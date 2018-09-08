В Мексике из соображений экономии отменяют зарубежные поездки депутатов

МЕХИКО, 8 сен – РИА Новости. Глава координационного политического совета палаты депутатов парламента Мексики Марио Дельгадо объявил в пятницу об отмене зарубежных поездок депутатов ради экономии бюджетных средств.
Как говорится в коммюнике от имени Дельгадо, нижняя палата парламента отказывается от участия своих представителей в пленарной ассамблее ParlAmericas в Канаде и во всемирном парламентском форуме по устойчивому развитию на Бали. Оба мероприятия должны пройти в сентябре.
По словам Дельгадо, новый созыв парламента Мексики, только начавший свою работу, намерен в целом серьезно пересмотреть подход к международным поездкам депутатов за счет бюджета.