Трамп утверждает, что заснул, слушая критику Обамы в свой адрес

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что заснул, слушая критику своего предшественника Барака Обамы.

"Президент Обама выступил сегодня с речью. Я и вправду начал ее смотреть, но, к сожалению, заснул", — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Фарго (штат Северная Дакота). По его словам, под Обаму "хорошо засыпать".

Обама выступил в пятницу в Иллинойсе на предвыборном митинге с резкой критикой в адрес Трампа. По словам экс-президента США, Трамп использует "страхи и гнев" американцев себе на пользу и тем самым их разобщает. Впервые за долгое время Обама критиковал лично Трампа — до этого его критика носила косвенный характер, и действующего главу государства он старался не называть по имени.

Обама был президентом от Демократической партии США, а Трамп представляет республиканцев. Обе партии в настоящее время проводят активные избирательные кампании по выборам в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.