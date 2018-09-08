Трамп утверждает, что заснул, слушая критику Обамы в свой адрес

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что заснул, слушая критику своего предшественника Барака Обамы.
Обама выступил в пятницу в Иллинойсе на предвыборном митинге с резкой критикой в адрес Трампа. По словам экс-президента США, Трамп использует "страхи и гнев" американцев себе на пользу и тем самым их разобщает. Впервые за долгое время Обама критиковал лично Трампа — до этого его критика носила косвенный характер, и действующего главу государства он старался не называть по имени.
Обама был президентом от Демократической партии США, а Трамп представляет республиканцев. Обе партии в настоящее время проводят активные избирательные кампании по выборам в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.