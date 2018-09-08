ВВС США пока не отзывали секретный допуск Маска из-за курения марихуаны

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Военно-воздушные силы США изучают поведение бизнесмена Илона Маска, который предположительно курил марихуану в эфире телевидения, однако пока не лишали его секретного допуска, сообщил изданию Verge представитель ВВС.

"Информация о том, что ведется расследование, неточна. Нам нужно будет время, чтобы определить все факты и последовательность действий в данной ситуации", — сказал представитель ВВС.

Ранее в пятницу Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, затянулся "косяком" в эфире комедийного шоу на YouTube. Была ли это марихуана, неизвестно. Маск сразу же заявил, что затяжка на него не подействовала.

Ряд СМИ после этого сообщили, что ВВС решили отозвать секретный допуск Маска, чья компания SpaceX осуществляет космические запуски по заказу американской "оборонки". Акции Tesla в пятницу снизились на очередных эскападах Маска.

Ранее бизнесмен уже навлек проблемы на компанию, заявив, что решил вывести акции Tesla из свободного обращения. Затем Маск отменил свое решение, но регуляторы начали расследование того, не нарушил ли шеф компании существующие нормы отчетности.