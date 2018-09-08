ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. В Грузии может находиться еще как минимум один россиянин, задержанный год назад вместе с экстрадированным в США Андреем Тюриным, сообщил в пятницу РИА Новости адвокат Аркадий Бух, представляющий интересы еще одного обвиняемого по этому делу.

"В тот день, когда был арест, это было год тому назад, я знал об этом аресте. У меня достаточно сильная команда в Грузии была. Так вот, тогда арест был двух или трех русских ребят. Вот где они? Тогда мне донесли, что их там было двое или трое. А сейчас мы видим только одного", — сказал он.

В распространенном в пятницу заявлении минюста США говорится, что Тюрину предъявят обвинения за соучастие в преступлениях вместе с Гери Шалоном (Гарри Шалелашвили). Именно его представляет Аркадий Бух.

Его имя и имена его подельников фигурируют в деле о крупнейшей в истории США краже клиентских данных. В 2014 году о ней заявил банк JPMorgan Chase. В частности, были похищены данных 76 миллионов физических и 7 миллионов юридических лиц. Помимо банковской информации, злоумышленники получили доступ к именам, адресам, телефонам и электронным ящикам клиентов.

Ранее в разное время сообщалось о задержании еще двух человек по этому делу: гражданина Израиля Зива Оренстайна и гражданина США Джошуа Самюэля Аарона. Последнего американской стороне выдала Россия. Также по этому делу были предъявлены обвинения гражданину США Энтони Мургио.

В опубликованным минюстом США обвинении в адрес Тюрина приводятся выдержки из его переписки с другим участником схемы. В июле он писал, что нашел базы данных в системах "Жертвы-1" (по описанию ущерба это совпадает с JPMorgan Chase), а 1 августа того же года сообщал, что скачал 90% информации. По данным обвинения, для взлома и кражи информации они использовали египетские сервера, от которых отказались сразу после появления публикаций о краже данных из банка.

Помимо этого, упомянутые фигуранты создали схему похищения информации о планах компаний до ее официальной публикации и использовали это для извлечения выгоды, продавая это биржевым игрокам. Или влияли на стоимость акций путем рассылки информационным ресурсам поддельных пресс-релизов.

Кроме того, в списке обвинений — организация нелегальных онлайн-казино в США, кибератаки на ресурсы конкурентов в этой сфере, организация международных криминальных платежных схем и другие. Последние использовались продавцами поддельных лекарств, распространителями вредоносного программного обеспечения, а также для обеспечения деятельности онлайн-казино и биткойновой биржи, принадлежавшей одному из участников группы, говорится в обвинении.