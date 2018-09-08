Госдеп: США осуждают насилие против дипломатов в Басре

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. США осуждают насилие в иракском городе Басра, где участники беспорядков подожгли консульство Ирана, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Согласно иракской конституции, право на мирные протесты и обязанность защищать общественную и частную собственность идут рука об руку. США осуждают насилие против дипломатов, включая то, что произошло сегодня в Басре", — заявила Науэрт.

"Мы призываем все стороны, в том числе силы безопасности и протестующих, поддерживать право на мирные протесты и защищать дипломатов и дипломатические объекты", — добавила она.

По последним данным, два человека погибли, 45 пострадали в результате насилия в Басре, где уже второй день продолжаются беспорядки. В пятницу были подожжены иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Вслед за этим Иран призвал своих граждан, находящихся в Басре, незамедлительно покинуть этот город. Также демонстранты прорвались на территорию месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицию, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет в субботу чрезвычайное заседание в связи с протестами.