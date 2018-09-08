В иракской Басре неизвестные сожгли штаб-квартиру народного ополчения

БАГДАД, 8 сен — РИА Новости. Люди в масках в городе Басра на юге Ирака сожгли штаб-квартиру народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), сообщается в заявлении управления, полученном в распоряжение РИА Новости.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города. Вслед за этим Иран призвал своих граждан, находящихся в Басре, незамедлительно покинуть этот город. Власти Бахрейна призвали всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Ирака. Также демонстранты прорвались на территорию месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от города, избили полицию, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет в субботу чрезвычайное заседание в связи с протестами, вновь охватившими город.

"Штаб-квартира управления народного ополчения недавно подверглось нападению со стороны группы людей в масках, которое закончилось полным поджогом офиса и разрушением всего имущества", — сообщается в документе.

Согласно заявлению, после этого неизвестные направились в больницу, в которой находятся раненые и инвалиды из народного ополчения. После этого они также начали разрушать здание и нападать на пациентов, некоторых из которых потом взяли в плен.

"Аль-Хашд аш-Шааби" было создано летом 2014 года, после того как боевики ИГ* захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. По данным руководства шиитских ополченцев, под ружьем в ополчении состоит свыше 100 тысяч человек. Отдельные отряды получившей правительственный статус организации участвовали в боях в ряде сирийских городов на стороне официального Дамаска.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. Во вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается также, что демонстранты заблокировали работу крупнейшего порта страны Умм-Каср, расположенного поблизости от Басры.

В четверг популярный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр призвал парламент собраться на экстренное заседание по проблемам Басры не позднее воскресенья.

Акции протеста в Ираке начались 8 июля в Басре, позже перекинувшись на другие провинции юга страны. Демонстранты требовали от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Требования протестующих поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Обещания правительства о предпринимаемых им мерах подействовали. Акции протеста были прекращены. Однако спустя месяц, они возобновились с новой силой в Басре.

*Террористическая организация, запрещенная в России.