Военные США и 11 стран Европы обсудили в Осло планы по "сдерживанию России"

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Военные США и 11 стран Европы обсудили в пятницу на конференции в Осло планы по "сдерживанию России", сообщает Пентагон.

"Цель конференции заключалась в содействии открытому и откровенному диалогу в целях укрепления сотрудничества между странами Северной Европы для стабильности и мира в период возникновения новых проблем… Темы были сосредоточены на том, как страны могут более тесно работать сообща для решения проблем дезинформации и российского пагубного влияния, киберугроз и защиты критически важной инфраструктуры, на будущем военном развертывании и учениях в регионе", — говорится в сообщении.

Участники конференции представляли Германию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, США, Финляндию, Швецию и Эстонию. От США в конференции принимал участие глава Европейского командования (EUCOM) генерал Кертис Скапаротти.

По данным российской стороны, в октябре-ноябре этого года на территории Норвегии, в Северной Атлантике пройдут самые крупные с 2002 года боевые учения НАТО, в которых будут задействованы порядка 40 тысяч человек, 150 самолетов и 70 кораблей". В Москве уже пообещали ответить на эти маневры "дипломатическими и военными мерами". Кроме того, в пятницу в МИД РФ заявили, что Норвегия энергично участвует в усилении военного потенциала США и НАТО у границ России.