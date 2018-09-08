"Сумасшедший" Белый дом. Кто и зачем пугает мир Трампом

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. Взбалмошный, непредсказуемый и напористый, президент США Дональд Трамп в пух и прах рассорился с прессой, настроил против себя многих политиков и даже представителей собственной администрации. Во вторник, 11 сентября, выходит книга "Страх: Трамп в Белом доме", в которой американского лидера сравнивают с пятиклассником, а атмосферу в его офисе — с сумасшедшим домом. Однако этот "пятиклассник" действует как опытный менеджер, один за другим реализуя задуманные проекты.

Обидная книга

"Он идиот. Бесполезно пытаться его хоть в чем-то убедить. Он съехал с катушек. Мы в сумасшедшем доме. Я даже не понимаю, почему кто-то из нас здесь находится. Это худшая работа, которой я когда-либо занимался" — так, по словам легендарного журналиста Боба Вудворда, высказался о президенте глава его администрации Джон Келли.

Вокруг книги "Страх: Трамп в Белом доме", которая появится на книжных полках в особый для США день — 11 сентября, уже разгорелся скандал. Вудворд прославился еще во времена правления президента Ричарда Никсона. Это он раскрыл всему миру подробности Уотергейтского скандала, приведшего к отставке главы государства.

С эпитетами в адрес нынешнего хозяина Белого дома Вудворд не церемонился, назвав его "пятиклассником, ничего не понимающим в мировой политике".

Президент Трамп, по традиции, за словом в карман не полез. "Вудворд работает на демократов. Заметили, к чему это приурочено?" — написал он в твиттере, намекая на предстоящие 6 ноября промежуточные выборы в конгресс.

"Эта книга не что иное, как выдуманные истории, которые рассказали бывшие недовольные сотрудники, они напридумывали всякое, чтобы очернить президента", — отреагировали в Белом доме.

Вудворд утверждает, что больше всего Трампа нервирует продолжающееся расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года.

И приводит разговор президента с американским министром обороны Джеймсом Мэттисом, произошедший в апреле 2017 года. Тогда Вашингтон заподозрил лидера Сирии Башара Асада в применении химического оружия в годе Хан-Шейхун провинции Идлиб. По данным Вудворда, разъяренный Трамп звонил в Пентагон с требованиями: "Давай убьем его к чертям! Давай войска введем. Давай, на хрен, убьем там как можно больше".

Неприятная статья

На следующий день после анонса книги Вудворта газета The New York Times опубликовала анонимную колонку, в которой президента США характеризовали так: "Невозможно сказать, что будет у него на уме через минуту". Издание утверждает, что автор — высокопоставленный представитель администрации, который не захотел раскрывать свое имя.

Аноним сообщает, что "многие высокопоставленные чиновники прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации его (Трампа. — Прим. ред.) планов и наихудших проектов".

"Проблема в том, что президент ведет себя аморально. Все, кто работают с ним, знают, что он склонен принимать импульсивные решения… Взять хотя бы внешнюю политику. Президент Трамп предпочитает авторитарных лидеров и диктаторов", — говорится в статье. Автор также упрекает президента-республиканца в том, что он "не приверженец консервативных идеалов" своих однопартийцев.

Скажи мне, кто твой Трамп, и я скажу, кто ты

Простые американцы порой полярны в оценках деятельности Трампа на президентском посту. Шестидесятилетняя американка, представившаяся как Элизабет Смит (реальное имя она назвать побоялась, поскольку, по ее словам, многие в США ненавидят как самого президента, так и тех, кто за него голосовал), владелица крупного бизнеса в Нью-Йорке, прекрасно помнит тот день, когда Трамп объявил об участии в президентской гонке. До некоторых пор она была ярой сторонницей демократов, однако потом резко поменяла свои взгляды.

"Я была вне себя от счастья, когда узнала, что он решил баллотироваться. Нам был нужен бизнесмен, а не очередной вялый политик. Мне не нравится все, что связано с Трампом, но я в восторге от того, какую политику он проводит", — призналась она РИА Новости.

По ее словам, он заботится о ветеранах и полицейских, о простых людях. "Президент смог вернуть США утраченные позиции на международной арене. Мне нравится, что для него на первом месте — наше государство, а не набившая всем оскомину глобализация. Он закрыл границы в борьбе с нелегальной миграцией. Он не позволит стране превратиться в Европу с ее открытыми границами", — уверена она.

При этом, как считает Элизабет, Трамп не республиканец, но и не демократ: "Он действует как настоящий бизнесмен, правильно оценив конкретную ситуацию".

Однако из-за политических разногласий она рассорилась с подругой детства Энн, с которой они вместе выросли в Квинсе: подруга остается демократом.

Энн до сих пор с ужасом вспоминает утро 9 ноября 2016-го, когда опубликовали итоги выборов.

"Вначале я просто не могла в это поверить, потом находилась в какой-то оторопи, после этого ощутила страх. Это был какой-то сюр. Мне просто стыдно, что у нас такой президент. Я думала: вот сейчас опять лягу спать, потом проснусь, и все изменится. До сих пор так думаю", — поделилась она своими переживаниями в разговоре с РИА Новости.

По словам Энн, американское общество сейчас поляризовано, как никогда ранее. "Сторонники и противники Трампа просто не могут нормально общаться друг с другом. Ситуация накалена до предела, — говорит она. — Единственное, о чем я молюсь, чтобы он не наломал таких дров, что потом ситуацию уже не получится изменить. Он уже сделал так, что наши важные союзники отвернулись от США. Трамп — это настоящая катастрофа для страны".

Президент-бизнесмен

Когда Трамп только шел на президентские выборы, среди его лозунгов был и такой: "США нужно управлять как огромной корпорацией". Успешный предприниматель и переговорщик, он с легкостью заключал бизнес-сделки, возглавляя крупные компании. От своих слов Трамп не отказался и на новом месте, продолжая использовать привычные подходы лишь с небольшими корректировками.

Многие считают, что американский лидер не привык играть по правилам, однако мало кто отрицает, что он довольно предсказуем: вначале предупреждает, а потом делает. Так было и с выходом США из ядерной сделки по Ирану, и в оказании давления на ЕС и союзников по НАТО.

И даже противники Трампа признают его очевидные заслуги на посту президента: при нем последние два года стабильно растут экономика и фондовый рынок. Во многом это происходит благодаря налоговой реформе, это было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. В выигрыше все налогоплательщики, однако в первую очередь — представители бизнеса, корпораций и предприятий.

Помимо этого, создаются новые рабочие места, снижается безработица, растет средний уровень зарплат и жалованье военнослужащих.

Сорок пятый президент запустил программу борьбы с опиоидной наркоманией. В последнее время в США этот вид наркотиков приобрел особую популярность во многом по вине врачей. Порой они выписывают рецепты на мощные обезболивающие, и пациенты практически сразу впадают в зависимость.

Во внешней политике Трамп начал важное для всего мира примирение с Северной Кореей. Что касается отношений с Россией, то в той же статье The New York Times автор рассказывает: президент США не хотел столь массовой высылки российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка в марте этого года.

© AP Photo / Evan Vucci Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018 года © AP Photo / Evan Vucci Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018 года

"На протяжении нескольких недель он жаловался, что сотрудники администрации толкнули его на дальнейшую конфронтацию с Россией. Он был недоволен тем, что США продолжат вводить санкции (против Москвы. — Прим. ред.)", — говорится в статье. Автор также считает, что окружение Трампа "следует иному курсу в отношении России", нежели он сам.

Впрочем, управлять государством как частной компанией не получилось, выяснилось, что слишком многое зависит от других игроков в системе. Трамп неправильно оценил полноту своей власти. Его указы могут блокироваться конгрессом. И картину на предстоящих промежуточных выборах в этот орган власти как раз сильно подпортит книга Вудворта. Она еще не вышла в свет, но уже нагнала тот самый "страх" в Белом доме.