В Ираке демонстранты захватили в заложники сотрудников "Лукойла"

КАИР, 7 сен — РИА Новости. Демонстранты в Ираке атаковали месторождение близ города Басра, оперируемое "Лукойлом", и захватили заложников, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники.

"Протестующие атаковали месторождение "Курна-2" и взяли в заложники рабочих", — сообщает телеканал.

Иракская Басра с понедельника охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками. В пятницу демонстранты сожгли расположенное в городе консульство Ирана.