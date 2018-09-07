У британской полиции появилась новая версия убийства Глушкова, пишут СМИ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Газета Guardian сообщила, что британская полиция в рамках расследования убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова начала рассматривать версию о неудачной попытке его отравления в 2013 году.

По данным газеты, следствие полагает, что в ноябре 2013 года двое неизвестных мужчин из России предприняли попытку отравить Глушкова. В связи с этим данный инцидент повторно изучают в рамках расследования его убийства, пишет Guardian.

Как сообщает издание, Глушков рассказывал друзьям, что впервые встретил двух россиян в аэропорту в Нидерландах. Вторая встреча, по данным газеты, произошла во время его поездки в Бристоль, где он согласился выпить с ними шампанское в отеле. Газета также пишет, что потом Глушков сообщил сотруднику "скорой помощи" Киту Карру, который обследовал его следующим утром, что он ненадолго куда-то вышел, и, вернувшись, выпил еще шампанского. Следующее, что он помнит, как очнулся на полу в номере отеля, где его обнаружил Карр. Глушков считал, что его отравили эти двое россиян, утверждает газета.

По словам Карра, когда Глушков рассказывал это, в комнате также находились двое полицейских, которые скептически отнеслись к его версии о попытке отравления, отмечается в статье. Тогда полиция провела расследование, но никаких обвинений выдвинуто не было, пишет Guardian.

Пока по делу убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" не было подозреваемых, однако теперь следствие работает над версией, что "Глушков, как Скрипали, мог стать жертвой профессионального убийцы или убийц", пишет издание.

Николай Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотленд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.