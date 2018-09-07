Пушилин предложил кандидатуру по пост генпрокурора

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил на пост генпрокурора ДНР Андрея Спивака.
"Сегодня, 7 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин подал в Народный совет представление о назначении на должность генерального прокурора Спивака Андрея Александровича в соответствии с частью 2 статьи 81 конституции ДНР", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ДНР.
В сообщении отмечается, что Андрей Спивак ранее был исполняющим обязанности генерального прокурора ДНР.