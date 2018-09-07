Грузия экстрадировала в США россиянина Тюрина

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Грузия в пятницу экстрадировала в США гражданина России Андрея Тюрина, которого обвиняют в попытках взлома систем финансовых учреждений, говорится в совместном заявлении Секретной службы, ФБР и американской прокуратуры.

Отмечается, что Тюрин "несет ответственность за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных (80 миллионов клиентов. — Прим. ред.) финансового учреждения США".

"С примерно 2012-го по середину 2015 года Тюрин был вовлечен в масштабную хакерскую кампанию, целью которой были финансовые институты, брокерские конторы и издатели финансовых новостей в Соединенных Штатах, в том числе в кражу персональных данных более 100 миллионов клиентов пострадавших компаний", — говорится в сообщении.

В общей сложности россиянину могут быть предъявлены обвинения по десяти пунктам, по некоторым из которых ему грозит до 30 лет тюрьмы. В совокупности максимально ему грозит до 97 лет лишения свободы.

Россиянина доставили в Нью-Йорк. Как отмечают американские власти, сегодня он предстанет перед судом.

Грузинские правоохранители задержали 35-летнего Тюрина во запросу американских властей.