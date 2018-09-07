В Газе число раненых в столкновениях с военными увеличилось до 395 человек

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (395)

Столкновения на пляже вдоль морской границы Сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Столкновения на пляже вдоль морской границы Сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 7 сен — РИА Новости. Число раненых на границах сектора Газа палестинцев увеличилось до 395 человек, один погиб, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

Ранее представитель местного министерства здравоохранения Вафа Яги сообщила РИА Новости об одном погибшем и 94 раненых.

"Несовершеннолетний палестинец погиб на востоке города Рафах и 395 палестинцев получили разные ранения на восточных границах сектора Газа за 24-ю пятницу (протестов "Марша возвращения — ред.)", — заявил аль-Кидра.

"Среди раненых 147 палестинцев были отправлены в госпиталь, остальным была оказана медицинская помощь на месте", — добавил собеседник агентства.

Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, погибли свыше 170 палестинцев, свидетельствуют подсчеты минздрава.

Израильские военные говорят, что сегодняшние акции протеста собрали на нескольких участках границы тысячи человек, которые жгли покрышки, швыряли бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства. Армия в ответ применяла спецсредства, открывала огонь на поражение и дважды атаковала с воздуха наблюдательные вышки боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС, сказано в сводке.